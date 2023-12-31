جوائز خاصة لمتابعينا على تويتر.. شاركوا معنا بأول مسابقة واكيد ما تنسىوا هاشتاغ #خلي_عينك_عالجديد

تحديات حلوة و حزازير سهلة وسريعة ..
واونلاين كمان فيك تربح معنا، شرط تكون متابع الشاشة : مين ربح لأنه عنده أطول شوارب وبأي منطقة ؟
كتوب الجواب مع هاشتاغ #خلي_عينك_عالجديد ورح نختار اسم الرابح ونتواصل معو 🎁🎊🎉
— AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) December 31, 2023
تحديات حلوة و حزازير سهلة وسريعة ..
واونلاين كمان فيك تربح معنا، شرط تكون متابع الشاشة : مين ربح لأنه عنده أطول شوارب وبأي منطقة ؟
كتوب الجواب مع هاشتاغ #خلي_عينك_عالجديد ورح نختار اسم الرابح ونتواصل معو 🎁🎊🎉
أطول زلغوطة "عالجديد" بلا ما ناخد نفس ..بس عالاكيد حناخد جوايز #خلي_عينك_عالجديد