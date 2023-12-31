ثالث مسابقة لليوم عبر #تويتر : مين ربح لقب أكبر معمّر ومعمّرة ومن أي منطقة ؟ .. لتجاوب وتربح اضغط على الرابط:

ثالث مسابقة لليوم عبر تويتر : مين ربح لقب أكبر معمّر ومعمّرة ومن أي منطقة ؟👴🏻👵🏻
ما تنسوا الجواب مع هاشتاغ #خلي_عينك_عالجديد ورح نختار اسم الرابح ونتواصل معو 🎁🎊🎉
— AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) December 31, 2023
ثالث مسابقة لليوم عبر تويتر : مين ربح لقب أكبر معمّر ومعمّرة ومن أي منطقة ؟👴🏻👵🏻
ما تنسوا الجواب مع هاشتاغ #خلي_عينك_عالجديد ورح نختار اسم الرابح ونتواصل معو 🎁🎊🎉
بالفيديو - بدل الجائزة 3.. نعمة الأطرش ربحت وكل ما فعلته قالت الجديد خلي_عينك_عالجديد
تحديات جديدة تتابعونها من استديوهات الجديد.. والربح مستمر #خلي_عينك_عالجديد