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محليات

سرقوا منازل ضحاياهم أثناء نومهم.. وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليهم بعمليّة متزامنة في جبيل والمعاملتين

2024-01-02 | 03:35
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سرقوا منازل ضحاياهم أثناء نومهم.. وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليهم بعمليّة متزامنة في جبيل والمعاملتين
سرقوا منازل ضحاياهم أثناء نومهم.. وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليهم بعمليّة متزامنة في جبيل والمعاملتين

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، كثّفت قطعاتها المختصة دورياتها في المناطق التي تكثر فيها تلك العمليات. وبنتيجة المتابعة، تمكّنت شعبة المعلومات من رصد عصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عمليات سرقة من داخل المنازل بواسطة التسلُّق، في العديد من مناطق جبل لبنان.
على أثر ذلك، كُلِّفَت القطعات المختصة في الشعبة المباشرة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية أفراد العصابة المذكورة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تبين أن أفراد العصابة يستخدمون في عملياتهم سيارة نوع "نيسان سانترا" لون أبيض وتوصلت إلى تحديد هويتهم ومن بينهم كل من:
أ. ف. (من مواليد عام ۱۹۸۸، سوري)
م. س. (من مواليد عام ۲۰۰۳، سوري)
م. ق. (من مواليد عام ۲۰۰٤، سوري)
بتاريخ 28-12-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفهم بعملية متزامنة في محلّتَي المعاملتين وجبيل وتم ضبط سيارة الـ "نيسان".
بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة قيامهم وبالاشتراك مع آخرين بتنفيذ عشرات عمليات السرقة من داخل المنازل في مناطق كسروان، جبيل والمتن، بواسطة التسلق وذلك في ساعات الفجر الأولى بعد التأكُّد من نوم قاطنيها، مستَخدِمِين السيارة المذكورة حيث كانوا يسرقون كل ما يتوفّر لهم، بالإضافة إلى عدة محاولات باءت بالفشل.
اجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.
لذلك وبناء على إشارة القضاء، تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورة الموقوفين وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهم الاتصال على الرقم ٥۱۳۷۳۲-01 لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
 
سرقوا منازل ضحاياهم أثناء نومهم.. وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليهم بعمليّة متزامنة في جبيل والمعاملتين

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