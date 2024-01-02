الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

السنيورة زار الراعي معايداً: لعدم إدخال لبنان في حرب غزة.. والإسراع في إنتخاب رئيس

2024-01-02 | 06:07
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
السنيورة زار الراعي معايداً: لعدم إدخال لبنان في حرب غزة.. والإسراع في إنتخاب رئيس
السنيورة زار الراعي معايداً: لعدم إدخال لبنان في حرب غزة.. والإسراع في إنتخاب رئيس

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي الرئيس فؤاد السنيورة على راس وفد من "لقاء الأزهر ووثيقة الأخوة الانسانية" في زيارة للتهنئة بالأعياد وكان عرض للأوضاع.

وشدد السنيورة بعد اللقاء على "ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وميثاق العيش المشترك"، معلنا رفضه "إدخال لبنان في الحرب الدائرة في غزة لان اللبنانيين عانوا الكثير من حرب تموز وحتى اليوم،  واليوم لن تعد هناك شبكة الأمان موجودة كما كانت في العام ٢٠٠٦".
ودعا الى "انتخاب رئيس للجمهورية يشكل املا وجامعا للبنانيين وان تبسط الدولة سلطتها على الاراضي كافة"، مؤكدا ان "حزب الله لا يستطيع ان يفرض رئيسا على اللبنانيين ويجب الا يتكرر الخطأ الذي ارتكبناه في العام ٢٠١٦"، مشددا  على اننا "في حاجة الى موقف وطني عام لعدم الانزلاق في حرب غزة"، معتبرا أنه "في ظل التسويات الحاصلة في الخارج علينا المحافظة على وحدتنا وبلدنا والتزام أحكام الدستور".
واستقبل الراعي ظهرا رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه في زيارة للتهنئة بالاعياد وكانت مناسبة لعرض الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلد ، وقد استبقاه البطريرك الى مائدة بكركي. 
على صعيد آخر يترأس البطريرك الراعي عند التاسعة والنصف من صباح يوم غد الأربعاء الاجتماع الدوري الشهري لمجلس المطارنة الموارنة في بكركي وعلى جدول أعماله شؤون كنسية ووطنية.
السنيورة زار الراعي معايداً: لعدم إدخال لبنان في حرب غزة.. والإسراع في إنتخاب رئيس

محليات

البطريرك الراعي

فؤاد السنيورة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
منير يونس : القدرة الشرائية هبطت.. وكل دولار ليس له أصل وفاتورة تشوبه مشكلة
شكوى قضائية ضد المتسبّبين بحادثة التلفريك

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024