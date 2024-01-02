أبي المنى لـ #الجديد : اذا تمادت اسرائيل ولم ترتدع ولم تستطع القوى العالمية ردعها فاننا نخشى على الوضع الداخلي اللبناني

أبي المنى لـ #الجديد : الموضوع يتعلق بالحكمة وانا استعمل كلمة الحكمة اكثر من الحياد واحيانا يجب ان تنأى بنفسك عن المشاكل واحيانا يجب ان تثبت موقفك وتضامنك كما يحصل الآن في الجنوب ولكن عدم افساح المجال لاسرائيل بالتوسع في عدوانها