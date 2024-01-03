أرسلان: العدو يبحث من خلال جريمة اغتيال الشهيد صالح العاروري عن انتصار وهمي يغطّي فيه عجزه وخسارته التاريخية
أرسلان: العدو يبحث من خلال جريمة اغتيال الشهيد صالح العاروري عن انتصار وهمي يغطّي فيه عجزه وخسارته التاريخية
كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان على منصة "إكس": "يبحث العدو من خلال جريمة اغتيال الشهيد صالح العاروري عن انتصار وهمي يغطّي فيه عجزه وخسارته التاريخية وكسر هيبة جيشه في الداخل الفلسطيني وغزّة. جريمة نكراء يريد الصهاينة منها جرّ لبنان إلى آتون الحرب، التي وإن حصلت، ستكبده خسائر لن يتوقعها. الرحمة لأرواح الشهداء والنصر لفلسطين ولبنان وللمقاومين أينما وجدوا."