أرسلان: العدو يبحث من خلال جريمة اغتيال الشهيد صالح العاروري عن انتصار وهمي يغطّي فيه عجزه وخسارته التاريخية

أرسلان: العدو يبحث من خلال جريمة اغتيال الشهيد صالح العاروري عن انتصار وهمي يغطّي فيه عجزه وخسارته التاريخية