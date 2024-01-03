كنعان بعد لجنة المال: نعمل على مكافحة ثغرات كبيرة في مشروع الحكومة للموازنة

أعلن رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان، بعد جلسة لجنة المال، "نعمل على مكافحة ثغرات كبيرة في مشروع الحكومة للموازنة وتعديل الاعتمادات غير الواقعية".

وأضاف كنعان: "نقوم بتعديل جوهري واساسي على المشروع الوارد من الحكومة ويفترض ان ننهي مساء اليوم الادارات والوزارات لتبقى بعض المواد المعلّقة فقط".

وتابع: "اذا اردتم الصرف بسلفات خزينة لا تردّ فلماذا الموازنة اذا؟ فقلة الشفافية والارقام غير الواقعية من الحكومة هي ما اوصلتنا الى ما وصلنا اليه".

ورأى كنعان أنه "من غير المنطقي ان يبقى ملف النفايات لدى وزارة التنمية الادارية بل يجب ان يكون لدى وزارة البيئة وهذا الاستهتار غير مقبول ولا يجب ان يستمر".



