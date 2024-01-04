الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

قوى الامن : ضبط نحو ثلاثة أطنان ونصف من المواد الأولية لتصنيع المخدرات معدة للتهريب إلى أوستراليا وتوقيف ثلاثة متورّطين .. التفاصيل على الرابط:

2024-01-04 | 03:42
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قوى الامن : ضبط نحو ثلاثة أطنان ونصف من المواد الأولية لتصنيع المخدرات معدة للتهريب إلى أوستراليا وتوقيف ثلاثة متورّطين .. التفاصيل على الرابط:
قوى الامن : ضبط نحو ثلاثة أطنان ونصف من المواد الأولية لتصنيع المخدرات معدة للتهريب إلى أوستراليا وتوقيف ثلاثة متورّطين .. التفاصيل على الرابط:

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة انه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة شبكات تهريب المخدّرات وتوقيف أفرادها، توصّلت شعبة المعلومات إلى معطيات أكيدة حول قيام إحدى تلك الشبكات بالتحضير لعمليّة تهريب كمية كبيرة من المواد الأساسية المستخدمة في تصنيع الكبتاغون والحبوب المخدرة داخل عبوات ماء الزهر من لبنان الى أوستراليا.

على أثر ذلك، كُلّفت شعبة المعلومات القيام باستقصاءاتها وتحريّاتها لتحديد هوية أفراد الشبكة المذكورة وتوقيفهم، وضبط الشحنة قبل تهريبها. وبنتيجة المتابعة، توصّلت الى تحديد مكان تواجد الشحنة داخل مرفأ بيروت، بالإضافة الى هوية المتورّطين بعملية التهريب ومن بينهم: ج. ب. (مواليد عام 1972، لبناني) ر. أ. (مواليد عام 1982، لبناني) م. ع. (مواليد عام 1998، سوري)

بتاريخ 29-11-2023، تم أخذ عيّنات من عبوات ماء الزهر الموجودة في الشحنة داخل مرفأ بيروت. وبعد إجراء التحاليل المخبرية اللازمة، تبيّن أنها تحتوي على المواد الأولية التي تستخدم في تصنيع الـ "ميتامفيتامين"، وهي المادة الأساسيّة التي تستخدم في صناعة الكبتاغون والحبوب المخدّرة. وبناءً على ذلك، تم ضبط الشّحنة بتاريخ 30-11-2023 في مرفأ بيروت، وبداخلها 3789 عبوة سِعة 900 ملل، ووزنها الإجمالي ما يقارب 3,5 طن، و410 كلغ من مادة ال "ميتامفيتامين" المذكورة.

 

بتاريخ 02-12-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت القوة الخاصة في الشعبة مداهمات متزامنة في منطقة عكار نتج عنها توقيف المذكورين. وبتاريخ 06-12-2023 تم ضبط البراميل الفارغة التي كانت تحتوي على مادة ال "ميتامفيتامين" التي تم ضبطها في مستودع محطة الوقود العائدة للأول في محلة جسر عرقا.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِب إليهم لجهة قيامهم بالتحضير لعملية تهريب كميّة كبيرة من مادّة ال "ميتامفيتامين" من لبنان الى أوستراليا بعد إفراغها في زجاجات ماء الزّهر.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف متورّطين آخرين."

قوى الامن : ضبط نحو ثلاثة أطنان ونصف من المواد الأولية لتصنيع المخدرات معدة للتهريب إلى أوستراليا وتوقيف ثلاثة متورّطين .. التفاصيل على الرابط:

محليات

عكار

قوى الامن

مخدرات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مصرف لبنان ينشر بيان الوضع الموجز... للمتابعة:
الوكالة الوطنية : ميقاتي يلتقي في هذه الاثناء في السرايا قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" أرولدو لاثارو

اقرأ ايضا في محليات

ميقاتي التقى قائد "اليونيفيل" في السراي : لرفع الصوت في الامم المتحدة رفضا للانتهاكات الاسرائيلية للخط الازرق وللقرار 1701
06:20

ميقاتي التقى قائد "اليونيفيل" في السراي : لرفع الصوت في الامم المتحدة رفضا للانتهاكات الاسرائيلية للخط الازرق وللقرار 1701

ميقاتي التقى قائد "اليونيفيل" في السراي : لرفع الصوت في الامم المتحدة رفضا للانتهاكات الاسرائيلية للخط الازرق وللقرار 1701

06:20

ميقاتي التقى قائد "اليونيفيل" في السراي : لرفع الصوت في الامم المتحدة رفضا للانتهاكات الاسرائيلية للخط الازرق وللقرار 1701

ميقاتي التقى قائد "اليونيفيل" في السراي : لرفع الصوت في الامم المتحدة رفضا للانتهاكات الاسرائيلية للخط الازرق وللقرار 1701

بري يبرق لخامنئي ولرئيس مجلس الشورى الايراني مستنكراً الاعتداء الإرهابي الذي إستهدف كرمان : الإرهاب لن يفت من عضد الثورة الإسلامية الإيرانية وشعبها في المضي قدماً في مسيرة التقدم والإقتدار
05:36

بري يبرق لخامنئي ولرئيس مجلس الشورى الايراني مستنكراً الاعتداء الإرهابي الذي إستهدف كرمان : الإرهاب لن يفت من عضد الثورة الإسلامية الإيرانية وشعبها في المضي قدماً في مسيرة التقدم والإقتدار

بري يبرق لخامنئي ولرئيس مجلس الشورى الايراني مستنكراً الاعتداء الإرهابي الذي إستهدف كرمان : الإرهاب لن يفت من عضد الثورة الإسلامية الإيرانية وشعبها في المضي قدماً في مسيرة التقدم والإقتدار

05:36

بري يبرق لخامنئي ولرئيس مجلس الشورى الايراني مستنكراً الاعتداء الإرهابي الذي إستهدف كرمان : الإرهاب لن يفت من عضد الثورة الإسلامية الإيرانية وشعبها في المضي قدماً في مسيرة التقدم والإقتدار

بري يبرق لخامنئي ولرئيس مجلس الشورى الايراني مستنكراً الاعتداء الإرهابي الذي إستهدف كرمان : الإرهاب لن يفت من عضد الثورة الإسلامية الإيرانية وشعبها في المضي قدماً في مسيرة التقدم والإقتدار

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024