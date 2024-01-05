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محليات

توقيف سارق كابلات عن الشّبكة في هذه المناطق

2024-01-05 | 02:54
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توقيف سارق كابلات عن الشّبكة في هذه المناطق
توقيف سارق كابلات عن الشّبكة في هذه المناطق

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شعبة العلاقات العامّة - البلاغ الآتي:

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات سرقة الكابلات الكهربائيّة عن الشّبكة العامّة في مختلف المناطق اللّبنانية، التي كثُرت، في الآونة الأخيرة، في مناطق عدة في البقاع الغربي، من أشخاصٍ مجهولين، كثّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المتورطين، وتوقيفهم.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات الكثيفة، تمكّنت من تحديد هويّات المنفّذين، ومن بينهم المدعو: م. ت. (من مواليد عام ۲۰۰۰، سوري)

بتاريخ 28-12-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمينٍ محكمٍ في كوكبا - المحيدثة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشّبكة العامّة في العديد من مناطق البقاع الغربي، وذلك بالإشتراك مع آخرين، كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

أُجري المقتضى القانوني في حقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل مستمراً لتوقيف باقي المتورطين".
توقيف سارق كابلات عن الشّبكة في هذه المناطق

محليات

البقاع

سرقة

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