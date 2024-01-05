إتفاق جديد قضى برفع بدل النقل.. كم أصبح؟

أصدرت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير والإتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر بياناً مشتركاً، أعلنا فيه توصلهما الى إتفاق تم "خلال لقاء جمع شقير والأسمر مساء أمس، في ما خص الأجور وبدل النقل وقضى الإتفاق على رفع بدل النقل من 250 ألف ليرة الى 450 الف ليرة كل يوم عمل أسوة بالقطاع العام والبحث في موضوع الأجور في فترة لاحقة".