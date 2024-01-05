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محليات

أمطار برق ورعد... ماذا يحمل لنا طقس الـ"Weekend"؟

2024-01-05 | 15:39
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أمطار برق ورعد... ماذا يحمل لنا طقس الـ&quot;Weekend&quot;؟
أمطار برق ورعد... ماذا يحمل لنا طقس الـ"Weekend"؟

يسيطر طقس متقلب وماطر احياناً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز فوق مصر حتى فجر يوم السبت حيث يستقر الطقس تدريجياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، ومن المتوقع ان يتأثر لبنان اعتباراً من ليل يوم الثلاثاء المقبل بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة مصدره ايطاليا مما يؤدي الى طقس ماطر بغزارة مع حدوث عواصف رعدية، رياح ناشطة وثلوج على الجبال.

الطقس المتوقع في لبنان للأيام المقبلة: 

-الجمعة: غائم اجمالاً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف أحياناً على المرتفعات.

وتتساقط أمطار متفرقة تشتد احياناً مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تلامس ال ٤٥ كلم/س شمال البلاد، كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع ٢١٠٠ متر وما فوق، تخف حدة الأمطار مساء وتنحسر تدريجياً خلال الليل.

-السبت: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية كما يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق فجراً خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية، يتحسن الطقس خلال النهار.

-الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

أمطار برق ورعد... ماذا يحمل لنا طقس الـ"Weekend"؟

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