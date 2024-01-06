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محليات

رد أوّلي على إغتيال العاروري... وبيانٌ من حزب الله

2024-01-06 | 02:11
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رد أوّلي على إغتيال العاروري... وبيانٌ من حزب الله
رد أوّلي على إغتيال العاروري... وبيانٌ من حزب الله

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية قاموا عند الساعة 08:10 من صباح يوم السبت ‌‏06-01-2024 وفي إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال القائد الكبير الشيخ صالح ‏العاروري وإخوانه الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون ‏للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخًا من أنواع متعدّدة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ‏ومؤكّدة".

وأوضح الحزب، أن "قاعدة ميرون للمراقبة الجوية تقع على قمّة جبل الجرمق في شمال فلسطين ‏المحتلة وهي أعلى قمّة جبل في فلسطين المحتلة، وتُعتبر قاعدة ميرون مركزًا للإدارة ‏والمراقبة والتحّكم الجوّي الوحيد في شمال الكيان الغاصب ولا بديلًا رئيسيًا عنها، ‏وهي واحدة من قاعدتين أساسيتين في كامل الكيان الغاصب وهما: ميرون شمالًا، ‏والثانية "متسبيه رامون" جنوبًا".

رد أوّلي على إغتيال العاروري... وبيانٌ من حزب الله

محليات

حزب الله

صالح العاروي

الجليل الأعلى

إسرائيل

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Aljadeed
حزب الله: استهدافنا قاعدة ميرون ‏للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخًا من أنواع متعدّدة وأوقعنا فيها إصابات مباشرة في رد أوّلي على جريمة اغتيال الشيخ صالح ‏العاروري وإخوانه
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