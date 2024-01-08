معلومات #الجديد : استشهاد القيادي في حزب الله وسام الطويل في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة في بلدة خربة سلم

الصحافي ابراهيم ريحان لـ الجديد: اغلب الغارات الاسرائيلية يوم أمس استهدفت المنازل ومنها بلدة كوثرية السياد كما ان حزب الله أمس استهدف موقعاً استراتيجيا لإسرائيل ولا بوادر حتى اللحظة للتخفيف من التوتر