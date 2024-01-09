وقائع تشييع القيادي في حزب الله وسام الطويل في بلدة خربة سلم https://t.co/TrkzyQfTGi
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 9, 2024
وقائع تشييع القيادي في حزب الله وسام الطويل في بلدة خربة سلم https://t.co/TrkzyQfTGi
مدير عام "أوجيرو" عماد كريدية لـ #الجديد: نتوقّع المزيد من محاولات الاختراق لأنظمة الإتصالات فنحن في حالة حرب غير معلنة وإمكانيات اختراق المؤسسات من الداخل أسهل من الخارج
ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء.. التفاصيل على الرابط:
كتائب القسام: فجرنا نفقين بقوات الاحتلال فور اقترابها من عيني النفقين وأوقعنا جنود العدو بين قتيل وجريح جنوب حي الزيتون بمدينة غزة