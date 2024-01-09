وقائع تشييع القيادي في حزب الله وسام الطويل في بلدة خربة سلم

الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير لـ #الجديد: كلّفني الرئيس نجيب ميقاتي بالجولة التفقدية في المكان المُستهدف في الضاحية الجنوبية وسنحصي الأضرار وسيصدر تقرير بهذا الشأن والتعويضات ستكون بحسب ما سيصدر عن مجلس الوزراء