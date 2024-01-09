اللواء ابراهيم بحث وسفير روسيا في المستجدات اقليميا ودوليا: تشديد على تدخل المجتمع الدولي لوقف العدوان على غزة وجنوب لبنان

استقبل اللواء عباس ابراهيم في مكتبه في بيروت قبل ظهر اليوم، سفير روسيا الاتحادية في لبنان ألكسندر روداكوف.