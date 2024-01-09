بالفيديو - رسالة من عناصر المقاومة الى السيد نصر الله

بالفيديو - رسالة من عناصر المقاومة الى السيد #نصرالله pic.twitter.com/b52VcfPKBp
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 9, 2024
بالفيديو - رسالة من عناصر المقاومة الى السيد #نصرالله pic.twitter.com/b52VcfPKBp
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات الامنية والميدانية ومسار التحقيقات بموضوع الخرق السيبراني لمطار رفيق الحريري الدولي.
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