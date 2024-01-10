إنقلاب جوي يخفق الباب... هذه توقعات طقس اليومين المقبلين

وفي تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الأربعاء:

الحرارة: تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٣ بقاعًا وبين ٦ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر

الجوّ: غائم وممطر تصبح الأمطار أكثر غزارة بدءًا من بعد الظهر وتتساقط الثلوج نهارًا على ١٨٠٠متر وليلًا على ١٦٠٠متر

الرياح: جنوبية غربية وسرعتها بين ٥٠ و ٧٠كم/س خصوصًا شمالًا

الرؤية تسوء أحيانًا خصوصًا جبلًا

تنبيه:

الخميس:

غير مستقر مع تساقط أمطار رعدية غزيرة خصوصًا، قبل الظهر، مع خطر تشكل السيول وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠متر

الحرارة: ١٢ و ١٧ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١١ بقاعًا وبين ٤ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر

الرياح: جنوبية غربية نهارًا قوية أحيانًا خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ٤٠ و ٧٠كم/س

الجمعة:

غير مستقر مع تساقط أمطار رعدية غزيرة مع خطر تشكل السيول وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠متر

الحرارة: ١٢ و ١٧ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١١ بقاعًا وبين ٤ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر

الرياح: جنوبية غربية نهارًا قوية أحيانًا خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ٤٠ و ٧٠كم/س.