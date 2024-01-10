إنقلاب جوي يخفق الباب... هذه توقعات طقس اليومين المقبلين

وفي تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:
الأربعاء:
الحرارة: تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٣ بقاعًا وبين ٦ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر
الجوّ: غائم وممطر تصبح الأمطار أكثر غزارة بدءًا من بعد الظهر وتتساقط الثلوج نهارًا على ١٨٠٠متر وليلًا على ١٦٠٠متر
الرياح: جنوبية غربية وسرعتها بين ٥٠ و ٧٠كم/س خصوصًا شمالًا
تنبيه: الرؤية تسوء أحيانًا خصوصًا جبلًا
الخميس:
غير مستقر مع تساقط أمطار رعدية غزيرة خصوصًا، قبل الظهر، مع خطر تشكل السيول وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠متر
الحرارة: ١٢ و ١٧ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١١ بقاعًا وبين ٤ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر
الرياح: جنوبية غربية نهارًا قوية أحيانًا خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ٤٠ و ٧٠كم/س
الجمعة:
غير مستقر مع تساقط أمطار رعدية غزيرة مع خطر تشكل السيول وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠متر
الحرارة: ١٢ و ١٧ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١١ بقاعًا وبين ٤ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر
الرياح: جنوبية غربية نهارًا قوية أحيانًا خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ٤٠ و ٧٠كم/س.