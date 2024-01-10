بعد القرار القضائي بالحجز على أملاكهم... رد من غبريال كارول وجهاد المر

"بعد إدانة ميشال المر قضائياً وصدور قرار باعتباره غير أهلٍ لإدارة شركة Mtv بسبب ارتكابه جرائم بحق أموال اللبنانيين العامة وبملايين الدولارات".

كما أضاف البيان: يستمر ميشال المر ببث الأخبار الكاذبة بحق أفراد عائلته ووالده، آخرها خبر الحجز على الأموال.

وتابع: هذا الخبر ليس إلا حجزاً "إحتياطياً" مبنياً على دعوى تتضمن مغالطات وافتراءات عديدة وليس حكماً قضائياً نهائياً، وسيصار الى التعامل معه وفقاً للأصول القانونية لرفع الحجز الإحتياطي.

وأردف البيان: محاولات هروب ميشال المر من واقع ارتكابه جرائم بملايين الدولارات، عبر بث الأخبار الزائفة، لن تجديه نفعاً.

وأوضح البيان أن: "الحقيقة أنه مُدان جزائياً من الدولة اللبنانية بقرارٍ مبرمٍ بجرائم وضع اليد على أموال الناس... وما دون ذلك شائعات سنرد عليها قضائياً كالمعتاد".