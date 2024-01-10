إعلام صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة حول الإشتراك في منصة Bloomberg.. هذا ما جاء فيه

أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إعلاماً حول الإشتراك في منصة Bloomberg الإلكترونية للتدخل في سوق القطع.