دورية للجيش تتعرض لإطلاق نار

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 10 / 1 / 2024، نفذت وحدة من الجيش عملية دهم منازل مطلوبين في حي الشراونة- بعلبك، وأثناء ذلك تعرّض عناصر الدورية لإطلاق نار من قبل المواطن (ح.ج.) المطلوب لارتكابه جرائم قتل وإطلاق نار، فردّوا بالمثل، ما أدّى إلى إصابة المطلوب، ونُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة.