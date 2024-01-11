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محليات

سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي.. ما جديد خرق المطار؟

2024-01-11 | 07:07
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سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي.. ما جديد خرق المطار؟
سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي.. ما جديد خرق المطار؟

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ علي قدور على راس وفد من المجلس قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي.

بعد اللقاء قال الشيخ قدور: "شكرنا  دولة الرئيس ميقاتي على مبادرته الطيبة ولفتته الكريمة ورعايته لانتخابات المجلس الاسلامي العلوي وعلى ترحيبه الكريم، وكان لقاؤنا  وديا ومميزا ومناسبة استمع فيها الى مطالبنا، كما تحدثنا في شؤون طرابلس وشجونها، ونحن نشكره على ما قام به ونحسن الظن به وهو اهل للثقة".
وإجتمع  الرئيس ميقاتي مع وزير الاشغال العامة والنقل  علي حمية الذي قال: "عرضنا موضوع الخرق الذي طال انظمة المعلوماتية في مطار رفيق الحريري في بيروت، ووضعنا دولة  الرئيس ميقاتي في صورة ما حصل والضرر الذي احدثه الخرق، ولكن خلال اقل من ساعة تم حصر الاضرار في المطار، ومن هنا اود ان اتوجه بالشكر الى المديرية العامة للطيران المدني ولجهاز امن المطار ولشعبة المعلومات والامن العام ومديرية المخابرات والى تفتيشات قوى الامن الداخلي والامن العام في المطار الذين شكلوا خلية نحل لا يمكن ان اصفها ولكنني شاهدتها بأم  العين، وما تم القيام به ادى الى عدم شعور احد بان المطار تعرض لخرق واستمرت الرحلات القادمة والمغادرة في مواعيدها.
اضاف: نقلت  الى الرئيس ميقاتي الجهود التي قامت بها كل هذه الاجهزة، ونحن بانتظار نتائج التحقيقات التي تجريها الاجهزة الامنية، من شعبة المعلومات والامن العام ومديرية المخابرات، لكي نعرف مصدر هذا الخرق، لان كل الناس تسأل عن هذا الموضوع، وعندما يتم تزويدنا من قبل المعنيين بالتقرير الرسمي حول ما جرى، سيتم تزويد رئاسة الحكومة اللبنانية بنسخة عنه".
أضاف:" اما بالنسبة الى الامن السيبراني فسنتخذ إجراءات إضافية طويلة الأمد بعد تسلمنا للتقرير عن الخرق، بدل الاجراءات القصيرة الامد كما هو حاصل حاليا بالنسبة الى موضوع المطار، كذلك الامر فان الامن السيبراني  يجب اتخاذ قرار بشأنه على مستوى الحكومة اللبنانية ولكل ادارات الدولة".
وقال:" اما بالنسبة الى موضوع صيانة الطرق في لبنان التي هي هاجس اساسي للسلامة العامة والسلامة المرورية وتحديدا في ما  خص صيانة الطرقات، فقد اطلعت  الرئيس ميقاتي بان الاضرار التي نتجت عن العاصفة الاخيرة كانت كلفتها مليون ونصف مليون دولار على وزارة الاشغال، في الوقت التي تبلغ موازنة الوزارة حتى اليوم في كل ما يخص الطرقات للعامين 2022و2023 مليونين واربعمئة الف دولار، وبالتالي فان حاجة الوزارة لصيانة الاوتوسترادات هي 248 مليون "دولار فريش" بحسب دراسة اعدتها شركات مشهود لها في لبنان، والصيانة الدورية للطرقات 111 مليون دولار.نحن  بحاجة الى ما لايقل عن 350 مليون دولار، والملحوظ في موازنة العام الحالي 5400مليار اي ما يساوي 60 مليون دولار، ومنذ العام 2019 حتى اليوم لم نجر صيانة للطرقات، فالرئيس ميقاتي متفهم للموضوع ووعد بايجاد حل لهذا الموضوع لكي نستطيع على الاقل اجراء صيانة للطرق الموجودة وتنظيف  مجاري مياه الامطار على الاوتوسترادات والتي هي ضمن صلاحيات الوزارة، وفتح طرقات التي تغلق بسبب الثلوج ريثما تتحسن موازنة الدولة اللبنانية ."
واجتمع الرئيس ميقاتي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، مع وفد من "مؤسسة التمويل الدولية" برئاسة مدير دائرة الشرق الاوسط في الصندوق احمد خواجة حضور المدير المقيم للمؤسسة في لبنان سعد صبرا  ومستشار رئيس الحكومة النائب السابق نقولا نحاس.
واستقبل رئيس الحكومة وفدا من جمعية تراث "نيماير" في طرابلس برئاسة المهندس وسيم ياغي الذي قال :" اجتماعنا اليوم كان لمتابعة اطلاق مشروع مبادرة داخل صرح معرض رشيد كرامي الدولي، وتحديدا مبنى المسرح الاختباري، وقد وقعنا العقود مع ادارة المعرض بموافقة وزارة الاقتصاد لاطلاق مشروع ترميم وتأهيل وتشغيل المسرح المصنف من التراث العالمي بحسب  "الاونيسكو" وسيكون بادرة لانطلاق مسيرة إنعاش وإحياء المعرض، كما انه سيكون منشأة تخدم كل النشاطات الثقافية والفنية لطرابلس ولبنان."
وإستقبل رئيس الحكومة مع  سفير لبنان في سلطنة عمان  البير سماحة.
سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي.. ما جديد خرق المطار؟

محليات

نجيب ميقاتي

السراي الحكومي

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