ميقاتي إستقبل المبعوث الأميركي.. هوكشتاين: للعمل على "حلّ وسط" مؤقتاً لعدم تطور الأمور



إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مبعوث الرئيس الأميركي الخاص لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين بعد ظهر اليوم في السرايا، وعقد معه خلوة اعقبها اجتماع موسّع شارك فيه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، القائمة باعمال السفارة الاميركية في لبنان أماندا بيلز ،الوفد الاميركي المرافق لهوكشتاين.