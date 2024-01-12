حزب الله: العدوان الأميركي على اليمن يُؤكد أن أميركا شريك كامل الشراكة في المآسي ‌‏والمجازر في غزة والمنطقة

دان "حزب الله" في بيان، "بكل شدة العدوان الأميركي البريطاني السافر على اليمن الشقيق وأمنه وسيادته وعلى ‏شعبه الحر الشريف، الذي وقف بكل قوةٍ وشجاعةٍ ومسؤولية إلى جانب الشعب ‏الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وعمل أقصى جهده في فك الحصار عنه بشتى ‏الوسائل والإمكانات المتاحة".‏

وقال: "ان العدوان الأميركي يُؤكد مرةً جديدة أن أميركا هي الشريك كامل الشراكة في المآسي ‏والمجازر، التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة وفي المنطقة، وهي التي تعمل على ‏دعمه ومدّه بآلة القتل والدمار، وعلى تغطية عدوانه واجرامه والاعتداء على كل ‏من يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم على امتداد المنطقة."‏

وختم: "إننا إذ نُحيي اليمن العزيز وجيشه الوطني وشعبه الأبيّ وقيادته الكريمة، نُؤكد أن هذا ‏العدوان لن يفت في عضده، بل سوف يزيده قوةً وعزيمةً وشجاعةً على مواجهته والدفاع عن نفسه وعلى ‏مواصلة الطريق في دعم الشعب الفلسطيني والانتصار لِقضيته المُحقّة والعادلة."