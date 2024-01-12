قصف معادٍ يستهدف ميس الجبل وقذائف على محيط المستشفى الحكومي واحتراق منزل في منطقة الطراش

قصف معادٍ لميس الجبل وقذائف على محيط المستشفى الحكومي واحتراق منزل في منطقة الطراش

تتعرض تلة الحمامص وبلدتا ميس الجبل وحولا للقصف المدفعي المعادي.

كما استهدف الاحتلال منطقة الطراش جنوب- غرب ميس الجبل ما أدى إلى احتراق منزل كان قد استهدف سابقا، كذلك طالت القذائف محيط مستشفى ميس الجبل الحكومي .