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البيت الأبيض: الغارات استهدفت قدرات الحوثيين على تخزين وإطلاق الصواريخ
البيت الأبيض: الغارات استهدفت قدرات الحوثيين على تخزين وإطلاق الصواريخ
هيئة التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن واقعة على بعد 90 ميلا بحريا قبالة اليمن
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قطر تستضيف كأس آسيا 2023 و الجديد تواكب الحدث مباشرة من الدوحة .. لمتابعة البث المباشر:
2024-01-12 | 07:36
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قطر تستضيف كأس آسيا 2023 و الجديد تواكب الحدث مباشرة من الدوحة .. لمتابعة البث المباشر:
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قطر تستضيف كأس آسيا 2023 و الجديد تواكب الحدث مباشرة من الدوحة .. لمتابعة البث المباشر:
محليات
كأس آسيا
قطر
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محافظ بيروت مروان عبود للجديد: ما حصل يوم أمس مع شرطي بلدية بيروت يمس بهيبة الدولة ويجب انزال أقصى درجات العقوبة بالمجرم لعدم تكرار مثل هذه الجريمة
المشهد في جنوب لبنان وأبرز التطورات الميدانية عبر البث المباشر التالي:
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"رويترز" عن مصدر حكومي إيطالي: واشنطن ولندن عرضتا علينا المشاركة بقصف مواقع للحوثيين ولكننا امتنعنا عن المشاركة
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