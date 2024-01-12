محافظ بيروت مروان عبود للجديد: ما حصل يوم أمس مع شرطي بلدية بيروت يمس بهيبة الدولة ويجب انزال أقصى درجات العقوبة بالمجرم لعدم تكرار مثل هذه الجريمة