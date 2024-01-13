"الأخبار" نقلاً عن برّي: فرنجية مرشّح وحيد معلن



نقلت صحيفة "الأخبار" عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله، إنه "ليس إلى الآن سوى مرشح واحد هو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: الباقون إما لم يعودوا موجودين أو لا يريدون الترشح"، مضيفاً "الآن أمامنا مرشح هو سليمان فرنجية. إذا كانوا موافقين على ترشحه، أدعو إلى جلسة وليذهبوا إليها".