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محليات

الخارجية: قلقون من التصعيد في البحر الأحمر.. وعدم معالجة الأسباب قد يوسع دائرة الصراع

2024-01-13 | 03:46
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الخارجية: قلقون من التصعيد في البحر الأحمر.. وعدم معالجة الأسباب قد يوسع دائرة الصراع
الخارجية: قلقون من التصعيد في البحر الأحمر.. وعدم معالجة الأسباب قد يوسع دائرة الصراع

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن بالغ قلقها من التصعيد الأخير والعمليات العسكرية في البحر الأحمر، وغارات الطيران الحربي على الاراضي اليمنية.
ودعت الوزارة الى خفض التوتر، ووقف التصعيد والعمليات العسكرية من خلال تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لدعم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر.

كما حذرت من أن عدم معالجة الأسباب الحقيقية لهذا التصعيد، أي الوقف الشامل والفوري للعدوان الاسرائيلي والحرب على غزة، قد يوسع دائرة الصراع كما بدأ يحصل مؤخراً، ويُنذِر بإمتداده الى كل الشرق الاوسط بما يهدد السلم والامن الإقليميين والدوليين.
كذلك أكدت الوزارة مجدداً أن السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية القائم على قرارات الشرعية الدولية قادر وحده على تحقيق الامن والاستقرار والرخاء لدول الشرق الاوسط، ومنطقة البحر الأحمر.
 
الخارجية: قلقون من التصعيد في البحر الأحمر.. وعدم معالجة الأسباب قد يوسع دائرة الصراع

محليات

وزارة الخارجية والمغتربين

البحر الأحمر

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