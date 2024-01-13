الخارجية: قلقون من التصعيد في البحر الأحمر.. وعدم معالجة الأسباب قد يوسع دائرة الصراع

كما حذرت من أن عدم معالجة الأسباب الحقيقية لهذا التصعيد، أي الوقف الشامل والفوري للعدوان الاسرائيلي والحرب على غزة، قد يوسع دائرة الصراع كما بدأ يحصل مؤخراً، ويُنذِر بإمتداده الى كل الشرق الاوسط بما يهدد السلم والامن الإقليميين والدوليين.كذلك أكدت الوزارة مجدداً أن السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية القائم على قرارات الشرعية الدولية قادر وحده على تحقيق الامن والاستقرار والرخاء لدول الشرق الاوسط، ومنطقة البحر الأحمر.