توقعات الطقس... متى موعد إنحسار العاصفة الجوّية؟

وهذه تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاحد:

١- الحرارة: تتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ١٥ ساحلا وبين ٤ و ١١ بقاعاً وبين ٤ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر

٢- الجوّ: غائم وممطر احيانا وتتساقط الثلوج على ١٥٠٠ متر

٣- الرياح: جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الاثنين: غير مستقر وتتساقط امطار محلية فيما تتساقط الثلوج على ١٥٠٠متر واقل بقليل بين والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ١٥ ساحلا وبين ٣ و ١١ بقاعاً وبين ٤ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر فيماالرياح جنوبية غربية نهاراً ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الثلاثاء: متقلب وغائم مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لبعض الامطار غير الشاملة والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ١٧ ساحلا وبين ٣ و ١٢ بقاعاً وبين ٥ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نهاراً معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س