الراعي: ربط إنتخاب الرئيس بوقف حرب غزة لا يمكن القبول به

وشدد الراعي على أنّه "لا يمكن القبول بربط انتخاب الرئيس بوقف الحرب على غزة"، مشيرًا إلى أنّه "كثر الحديث عن حركة دوليّة تهدف إلى ترسيم الحدود على الرغم من ان هذه الحدود مرسمة ومثبة، وكل هذا يجري وموقع الرئاسة الأولى شاغر، ومع حكومة غير مكتملة الصلاحيات"، موضحًا "أننا ندعو إلى تنفيذ القرارات الدولية بشأن الجنوبية وندعو لعدم إجراء أي تعديل حدودي في ظل الفراغ الرئاسي".