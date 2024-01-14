قرار توسيع الحرب اُتخذ... وجدي العريضي يدلي بمعلومات عن التحولات المتسارعة

هوكستين عقب لقائه الرئيس بري في عين التينة: الولايات المتحدة الأميركية مهتمّة بالملفّ اللبناني الى حدٍ كبير وبالتالي لا رغبة لدينا بإنتقال النزاع من غزة الى الجبهة اللبنانية