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لجنة المال الموازنة أنهت اجتماعها منذ بعض الوقت باقرار التعديلات على المواد المعلقة في موازنة ٢٠٢٤ ومن المتوقع ان يقدّم رئيسها تقريره في اليومين المقبلين
لجنة المال الموازنة أنهت اجتماعها منذ بعض الوقت باقرار التعديلات على المواد المعلقة في موازنة ٢٠٢٤ ومن المتوقع ان يقدّم رئيسها تقريره في اليومين المقبلين
إذاعة جيش العدو: انسحاب الفرقة 36 من قطاع غزة
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2024-01-15 | 05:55
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السفير السعودي وليد البخاري يزور المفتي دريان في دار الفتوى
يلتقي السفير السعودي في لبنان وليد البخاري مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان في دار الفتوى
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