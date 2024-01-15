مراسل الجديد: قصف معادي عنيف على كفركلا وكفرحمام والخريبة وراشيا الفخار

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رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل ضيف "بودكاست ع الجديد" مع ريكاردو الشدياق... بعد قليل على الجديد
رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل ضيف "بودكاست ع الجديد" مع ريكاردو الشدياق... بعد قليل على الجديد
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2024-01-15 | 08:53
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وكفرحمام
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وراشيا
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