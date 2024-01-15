نبيل نقولا: لهذه الاسباب لم أكن أحضر جلسات التيار الوطني الحر .." انا مش خاروف"

​نبيل نقولا​ لـ #هنا_بيروت: أتوجه لرفاقي في التيار وأقول لهم "نبيل نقولا ما تغيّر" وانا اعتبر نفسي من المؤسسين للحزب واقول لميشال عون "مني قليل وفا" وهو من كان يقول لي "قوي الحس النقدي عندك"