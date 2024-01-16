"الشرق الأوسط": أزمة الشغور في لبنان تصل إلى القضاء
قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن "أزمة الشغور في المناصب العليا في لبنان تكاد تصل إلى القضاء، إذ اقترب من مواجهة مشكلة جديدة متصلة باختيار الشخص الذي سيخلف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قبل 22 فبراير (شباط) المقبل، وهو موعد إحالة الأخير إلى التقاعد. ويكتسب الصراع على هذا المنصب بعداً طائفياً، على أساس أنه يعود للطائفة السنيّة".
وتبحث المراجع القضائية المعنيّة بهذا التطوّر عن مخارج لحلّ الأزمة المستجدّة. وتحدّث مصدر قضائي مطلع عن "تشاور ما بين القيادات السياسية ومجلس القضاء الأعلى للتوصل إلى حلّ سريع، على أساس أن عامل الوقت بات ضاغطاً جداً". وأكد لـ"الشرق الأوسط" أن "البحث في الخيارات والأسماء بدأ فعلياً لتكليف أو انتداب خلفٍ لعويدات؛ لأن النائب العام التمييزي هو رئيس الضابطة العدلية والنيابات العامة في كلّ لبنان، ولا يجوز أن يصبح موقعه شاغراً".