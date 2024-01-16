"الشرق الأوسط": أزمة الشغور في لبنان تصل إلى القضاء

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن "أزمة الشغور في المناصب العليا في لبنان تكاد تصل إلى القضاء، إذ اقترب من مواجهة مشكلة جديدة متصلة باختيار الشخص الذي سيخلف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قبل 22 فبراير (شباط) المقبل، وهو موعد إحالة الأخير إلى التقاعد. ويكتسب الصراع على هذا المنصب بعداً طائفياً، على أساس أنه يعود للطائفة السنيّة".