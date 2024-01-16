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محليات

"نداء الوطن": هذا هو الهدف الأساسي لحراك سفير السعودية لدى لبنان

2024-01-16 | 01:06
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&quot;نداء الوطن&quot;: هذا هو الهدف الأساسي لحراك سفير السعودية لدى لبنان
"نداء الوطن": هذا هو الهدف الأساسي لحراك سفير السعودية لدى لبنان

ذكرت صحيفة نداء الوطن أن "عودة سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري الى مزاولة عمله، أعادت تحريك المسارات الديبلوماسية المرتبطة بالاستعصاءات اللبنانية وأبرزها الاستعصاء الرئاسي".

وفي الوقت نفسه، علمت "نداء الوطن" من مصدر واسع الاطلاع، أنّ "حراك البخاري هدفه الأساسي الدفع الى تحصين الوضع اللبناني والتأكيد على المظلة العربية والدولية التي لا تريد انزلاق لبنان إلى أزمات خطرة أو حرب لا أحد يعلم نتائجها وتداعياتها المدمرة".
وقال المصدر إنّ "عودة البخاري تستبق الاجتماع المرتقب للجنة الخماسية العربية والدولية الذي يرجح عقده خلال الأسبوعين المقبلين في جدة. وسيكون منطلقاً لعودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت للعمل مجدداً على تشجيع الحوارات الثنائية لتأمين تقاطع وطني واسع على كيفية انجاز الاستحقاق الرئاسي".
وكشف المصدر أن "اجتماع الخماسية لن يبحث في الأسماء، إنما سيعيد التأكيد على المواصفات التي تؤمّن عهداً رئاسياً سلساً ومستقراً داخلياً ومسانداً عربياً ودولياً بعيداً من أي اصطفاف أو تمحور ثبت أنه يعمق الأزمات في لبنان".
وشدّد المصدر تكراراً على "أنّ أولوية اللجنة الخماسية هي منع تمدد الحرب الى لبنان وإبقاء الأمور تحت السيطرة، على الرغم من كل المحاولات التي لم تسفر حتى الآن عن نتيجة، كما حصل أخيراً مع المبعوث الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين. وتهدف هذه المحاولات الى الاتفاق مع حزب الله على عدم توسيع نطاق الحرب".
ويقول المصدر نفسه إن "الحزب يشترط انتخاب مرشحه لرئاسة الجمهورية ويريد بيع الملف الرئاسي لـ "الخماسية"، لكنه في الوقت نفسه لا يريد انتخابات إذا لم يحصل على مكاسب تتعلق بدوره العسكري والسياسي في الجنوب، ما يعيد الاوضاع الى ما قبل 7 تشرين الأول الماضي. ما يعني أنّ الاستحقاق الرئاسي مؤجل الى ما بعد حرب غزة، كون الحزب لن يحصل من المجتمع الدولي على أي وعد بمكسب".
"نداء الوطن": هذا هو الهدف الأساسي لحراك سفير السعودية لدى لبنان

محليات

السعودية

الإنتخابات الرئاسية

وليد البخاري

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