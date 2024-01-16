"الجيش الإسرائيلي" يزعم أن قواته الخاصة تسللت إلى لبنان.. ووسائل إعلام تنفي إدعاءاته

نقلت وسائل إعلام عن جيش الإحتلال الإسرائيلي زعمه أن "قوات خاصة تابعة له تسللت إلى داخل الجنوب اللبناني وأزالت ألغاماً في قرية عيتا الشعب".

في السياق، نفت وسائل إعلام هذه المزاعم مؤكدةً أن "ما أورده الإعلام الإسرائيلي عن تنفيذ قوة إسرائيلية هجوماً برياً الليلة الماضية في منطقة عيتا الشعب عار من الصحة ولم يحصل اختراق أو هجوم بري".

وأضافت أن "ما حصل أن 3 جنود من قوة ماغلان الإستطلاعية الإسرائيلية كانوا يحاولون التسلل من جهة موقع الراهب إلى نقطة الحدود وتم إكتشافهم وعادوا الى داخل موقع الراهب".