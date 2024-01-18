وزير الخارجية: ما حصل في ٧ أكتوبر الماضي سيتكرر مجدداً في حال عدم التوصل إلى السلام

قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، بعد لقائه مستشار الأمن القومي ومدير جهاز المخابرات القبرصية تاسوس تزيونيس، "إتفقنا على أن ٩٥% من النازحين السوريين يهاجرون لأسباب اقتصادية وعلينا معالجة ذلك بالتعاون مع الدول المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط".