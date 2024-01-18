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محليات

سلسلة لقاءات للرئيس بري في عين التينة | التفاصيل على الرابط التالي:

2024-01-18 | 07:19
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سلسلة لقاءات للرئيس بري في عين التينة | التفاصيل على الرابط التالي:
سلسلة لقاءات للرئيس بري في عين التينة | التفاصيل على الرابط التالي:


الرئيس بري تابع تطورات الاوضاع العامة والمستجدات والميدانية وخلال لقائه مستشار الأمن القومي ومدير جهاز المخابرات القبرصي واستقبل قائد الجيش و النائب وائل ابو فاعور .

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مستشار الأمن القومي ومدير جهاز المخابرات القبرصي Tasos Tzionis تاسوس تزيونيس والوفد المرافق حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر التطورات والمستجدات الميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان إضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان وقبرص .

 الرئيس بري إستقبل أيضاً قائد الجيش العماد جوزف عون مع وفد من العائلة شكره على تعزيته بوفاة والدة قائد الجيش. 

كما بحث رئيس المجلس المستجدات السياسية وتطورات الاوضاع العامة وشؤوناً تشريعية خلال إستقباله عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور الذي غادر دون الإدلاء بتصريح .
 
سلسلة لقاءات للرئيس بري في عين التينة | التفاصيل على الرابط التالي:

محليات

نبيه بري

قائد الجيش

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