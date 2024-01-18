بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل ميناسيان مباشرةً عند الساعة ٥:٣٠ ضمن سلسلة اللقاءات التي تجريها "الجديد" مع رؤساء الطوائف في لبنان