منخفض جوّي قطبي يحطُ في لبنان بهذا التوقيت

تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

الأحد:غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال ٤ درجات على الساحل مع طبقات خفيفة من الغبار، يتحول مساء الى غائم بسحب متوسطة وتمسي الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

الإثنين: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع طبقات خفيفة من الغبار ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية فترة قبل الظهر والتي تبدأ بالانخفاض السريع ابتداءاً من بعد الظهر نتيجة اقتراب المنخفض الجوي فتنشط الرياح وتصل أحياناً لحدود الـ45 كلم/س.

الثلثاء: غائم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتدّ أحياناً لتصل سرعتها لحدود ال ٦٥ كلم/ساعة خاصة في المناطق الجنوبية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق نهاراً وتلامس الـ700 متر خلال الليل.

الأربعاء: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع برق ورعد.