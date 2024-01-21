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محليات

منخفض جوّي قطبي يحطُ في لبنان بهذا التوقيت

2024-01-21 | 12:04
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منخفض جوّي قطبي يحطُ في لبنان بهذا التوقيت
منخفض جوّي قطبي يحطُ في لبنان بهذا التوقيت

يسيطر على لبنان طقس مستقر ودافئ نسبياً مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية، يتقلب محلياً مساء اليوم الأحد ومن المتوقع ان يتأثر لبنان اعتباراً من بعد ظهر يوم غدٍ الاثنين بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز حالياً فوق اليونان والذي يقترب تدريجياً مما يؤدي الى تدني درجات الحرارة فيتحول الطقس الى ماطر بغزارة أحياناً مترافق بعواصف رعدية ورياح ناشطة وثلوج. ومن المتوقع ان يتعرض لبنان لرياح قطبية نهاية الاسبوع المقبل تؤدي الى انخفاض اضافي وملموس بدرجات الحرارة مما يؤدي الى تدني مستوى تساقط الثلوج على المرتفعات المتوسطة .

تفاصيل طقس الأيام المقبلة: 

الأحد:غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال ٤ درجات على الساحل مع طبقات خفيفة من الغبار، يتحول مساء الى غائم بسحب متوسطة وتمسي الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

الإثنين: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع طبقات خفيفة من الغبار ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية فترة قبل الظهر والتي تبدأ بالانخفاض السريع ابتداءاً من بعد الظهر نتيجة اقتراب المنخفض الجوي فتنشط الرياح وتصل أحياناً لحدود الـ45 كلم/س.

الثلثاء: غائم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتدّ أحياناً لتصل سرعتها لحدود ال ٦٥ كلم/ساعة خاصة في المناطق الجنوبية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق نهاراً وتلامس الـ700 متر خلال الليل.

الأربعاء: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع برق ورعد

منخفض جوّي قطبي يحطُ في لبنان بهذا التوقيت

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