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محليات

"الجمهورية ": بري يدعو إلى التنبّه من هذا الأمر

2024-01-22 | 01:14
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&quot;الجمهورية &quot;: بري يدعو إلى التنبّه من هذا الأمر
"الجمهورية ": بري يدعو إلى التنبّه من هذا الأمر

شدد بري على ان الطروحات التي تريد "اسرائيل" تسويقها مرفوضة من قبل لبنان...

نبه رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر صحيفة "الجمهورية " الى "محاولات اسرائيل لتوسيع الحرب، معتبرة انّ الظرف مؤات لها ربطاً مع الدعم الأميركي والدولي المتوفّر لها في حرب الابادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة".

وشدّد بري ، وفق ما اشارت الصحيفة، على عدم السقوط في ما ترمي اليه "اسرائيل"، وجَرّ لبنان الى حرب بحسب توقيتها، مشيراً الى انّ هذه المحاولات تتجلّى في توسيع دائرة اعتداءاتها تجاه لبنان، والتي باتت تطال مناطق بعيدة عن خط الحدود، اضافة الى استهدافاتها المتعمدة للمدنيين، وكذلك في تهديدات ضباط العدو، والطروحات التي تريد تسويقها حول ترتيبات معيّنة في منطقة الحدود تصبّ في مصلحة "اسرائيل" (على شاكلة إبعاد «حزب الله» الى شمال الليطاني)، وهي طروحات مرفوضة من قبل لبنان. وأكّد لكل الموفدين، هوكشتاين وغيره، تمسّكه بالقرار 1701 والتزامه بتطبيقه، ووجوب إلزام اسرائيل بتطبيقه".

"الجمهورية ": بري يدعو إلى التنبّه من هذا الأمر

محليات

نبيه بري

غزة

الحرب

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