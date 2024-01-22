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محليات

"الجمهورية": نقاشٌ خلف الأضواء حول التعيينات... ماذا عن رئاسة الاركان ؟

2024-01-22 | 01:40
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&quot;الجمهورية&quot;: نقاشٌ خلف الأضواء حول التعيينات... ماذا عن رئاسة الاركان ؟
"الجمهورية": نقاشٌ خلف الأضواء حول التعيينات... ماذا عن رئاسة الاركان ؟

لفتت مصادر الصحيفة الى ان مسؤولين معنيين بملف التعيينات استمزجوا قبل فترة قصيرة رأي خبراء في القانون..

كشفت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" انّ نقاشاً يجري خلف الاضواء حول ملف التعيينات، لا سيما منها تعيين رئيس جديد للاركان، في ظل مطالبات متتالية لوليد جنبلاط في حسم هذا الموضوع سريعاً.

وفي اشارة الى جدية التوجّه نحو حسم التعيينات، كشفت المصادر أيضاً "أنّ مسؤولين معنيين بهذا الملف استمزجوا قبل فترة قصيرة رأي خبراء في القانون، حول مدى قانونية اي تعيين قد يُصار اليه، وكذلك حول ما اذا كان عرضة للطعن به امام مجلس شورى الدولة".

واشارت المصادر الى ان هذا الموضوع لم ينضج بعد ليطرح في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، علماً أن الجدول الحكومي لا يتضمن عقد جلسة للحكومة، بالنظر الى الانشغال في جلسة إقرار الموازنة يومي الاربعاء والخميس المقبلين.

"الجمهورية": نقاشٌ خلف الأضواء حول التعيينات... ماذا عن رئاسة الاركان ؟

محليات

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رئاسة الاركان

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