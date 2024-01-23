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محليات

مصادر دبلوماسية للنهار: لا خلافات سياسية وراء تأجيل اجتماع الخماسية الذي حصل لأسباب لوجستية

2024-01-23 | 01:28
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مصادر دبلوماسية للنهار: لا خلافات سياسية وراء تأجيل اجتماع الخماسية الذي حصل لأسباب لوجستية
مصادر دبلوماسية للنهار: لا خلافات سياسية وراء تأجيل اجتماع الخماسية الذي حصل لأسباب لوجستية

كتبت صحيفة النهار، أنه "في حين كان مقرراً ان تستهل هذه الدول تحركها عبر جولة لسفرائها في بيروت تبدأها ظهر اليوم من عين التينة مع الرئيس بري ولاحقًا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومن ثم القوى السياسية الاساسية الغي الموعد مع بري، فيما لم يعلن عن موعد زيارة ميقاتي التي ألغيت بطبيعة الحال، تبعاً لإلغاء التحرك".

وافادت مصادر ديبلوماسية للصحيفة، ان "بعض سفراء المجموعة الخماسية ارتأى ان يعقد اجتماع تنسيقي بين السفراء الخمسة اولاً قبل بدء الزيارات"، وجزمت ألا خلفيات سياسية وراء التأجيل الذي حصل لأسباب لوجستية".
 
وقالت المصادر أنه "علماً ان تحرك السفراء في بيروت يأتي في اطار التمهيد للاجتماع المرتقب للجنة في باريس او الدوحة مطلع شباط المقبل وبالتالي، لا بد من اجتماع تمهيدي للسفراء قبل بدء الجولة".
مصادر دبلوماسية للنهار: لا خلافات سياسية وراء تأجيل اجتماع الخماسية الذي حصل لأسباب لوجستية

محليات

صحيفة النهار

اللجنة الخماسية

نبيه بري

نجيب ميقاتي

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