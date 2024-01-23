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محليات

سلسلة لقاءات لميقاتي في السرايا.. حجار: نحن على طريق الحل بشأن برنامج "أمان"

2024-01-23 | 06:18
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سلسلة لقاءات لميقاتي في السرايا.. حجار: نحن على طريق الحل بشأن برنامج &quot;أمان&quot;
سلسلة لقاءات لميقاتي في السرايا.. حجار: نحن على طريق الحل بشأن برنامج "أمان"

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار قبل ظهر اليوم في السرايا.

وقال حجار بعد الإجتماع: "استكملنا البحث في موضوعين الاول يتعلق ببرنامج "امان" وتخطي العقدة المتعلقة بالنص الذي أصدره مجلس النواب بشأن تعديل المشروع، ونحن على طريق الحل، وهو ما اقترحه دولة الرئيس سيكون مقبولا، وسيتم تحضير النقاط الضرورية في الاسبوع المقبل.
اما بالنسبة الى موضوع الاسر الاكثر فقرا فقدمت لدولته اقتراحا بالنسبة للعام 2024، وتم التوافق مع دولته بشأن الالية وسيتم ارسال الاقتراح الى الدول المانحة لبدء تطبيقه في العام 2024 وخلال الايام المقبلة سيتم توضيح الية الدفع للاسر الاكثر فقرا".
وإستقبل رئيس الحكومة سفيرة الاتحاد الاوروبي ساندرا دو وال، في حضور مستشار رئيس الحكومة السفير بطرس عياكر.
وقد أطلعت  السفيرة رئيس الحكومة على التحضيرات لانعقاد المؤتمر الثامن للنازحين السوريين في بروكسل.
كما استقبل رئيس الحكومة سفير ارمينيا في لبنان فاهان اتابكيان وعرض معه العلاقات الثنائية.
سلسلة لقاءات لميقاتي في السرايا.. حجار: نحن على طريق الحل بشأن برنامج "أمان"

محليات

نجيب ميقاتي

هيكتور حجار

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