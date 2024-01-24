بالفيديو - صراخ ومشادات كلامية.. سجالات حادة في مجلس النواب مع إنطلاق جلسة مناقشة الموازنة

بالفيديو - صراخ ومشادات كلامية.. سجالات حادة في مجلس النواب مع إنطلاق جلسة مناقشة الموازنة