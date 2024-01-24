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تغطية مستمرة - موازنة 2024.. مجلس النواب يعقد أولى جلسات المناقشة
2024-01-24 | 04:52
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تغطية مستمرة - موازنة 2024.. مجلس النواب يعقد أولى جلسات المناقشة
تغطية مستمرة | موازنة 2024.. مجلس النواب يعقد أولى جلسات المناقشة
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محليات
مجلس النواب
موازنة 2024
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كنعان: مشروع قانون الموازنة ورد بلا الحسابات المالية ما يشكل مخالفة دستورية تُسأل الحكومة عنها فدولة بلا حسابات هي دولة بلا ذمة ودولة بلا ذمة هي دولة بلا شرف
النائب إبراهيم كنعان خلال جلسة الموازنة: ألغت لجنة المال مواد متعلّقة بتعديلات ضريبية وإستحداث ضرائب ورسوم جديدة لمخالفتها الدستور وهدف الحكومة تأمين إيرادات إضافية للخزينة دون مراعاة قدرة الإقتصاد على التمويل وقدرة المواطنين على التحمل
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