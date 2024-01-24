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محليات

إتهام من حسن خليل.. والصادق يردّ: العالم بأسره يعرف من هي المافيا

2024-01-24 | 07:13
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إتهام من حسن خليل.. والصادق يردّ: العالم بأسره يعرف من هي المافيا
إتهام من حسن خليل.. والصادق يردّ: العالم بأسره يعرف من هي المافيا

كتب النّائب وضاح الصادق عبر منصّة "إكس":

"يتهمنا علي حسن خليل أننا مافيا وصرلو حاملنا سنتين. قمة الوقاحة ممن استفاد من أكياس المال من أهالي وادي أبو جميل خلال تسوية سوليدير، وممن كان العقل المدبر ومهندس كل الفساد في البلد، حتى أصبح يسافر في طائرات خاصة ويمتلك مئات ملايين الدولارات، وارتكب جرائم منظمة بحق الدولة والمودعين عند تولّيه وزارة المالية شريكاً لرياض سلامة. والطامة الكبرى أنه مطلوب من العدالة يحتمي بالغطاء السياسي. العالم بأسره يعرف من هي المافيا في لبنان ومن نهبه، أما نحن فلنا الفخر جميعاً كنواب تغيير عندما تأتي مذمتنا من مافيا السياسة، ببساطة، يا حاج إذا انزعجت بهالسنتين نحنا باقيين و بعدك ما شفت شي. التغيير بدأ وآت لا محالة".
إتهام من حسن خليل.. والصادق يردّ: العالم بأسره يعرف من هي المافيا

محليات

وضاح الصادق

علي حسن خليل

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