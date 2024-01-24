قوى الأمن: توقيف شخص ينشط بترويج المخدرات وبسرقة الدراجات الآلية في عرمون

أعلنت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أن "بتاريخ 18- 01 2024، توافرت معلومات لدى فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي، عن قيام شخص بترويج المخدرات نوعَيْ السالفيا والكريستال ميث، وبسرقة دراجات آلية في محلة عرمون".

وكشفت الشعبة، أنه "على الفور باشرت الفصيلة بتكثيف جهودها الاستعلامية لمعرفة هوية المشتبه به، حيث تمكّنت من تحديد هويته ومكان تواجده ويدعى: ه. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۰، فلسطيني). وبالتاريخ ذاته، داهمت دورية من الفصيلة مكان تواجده وتم توقيفه. بتفتيشه، ضبطت بحوزته كمية من المخدِّرات".



ولفتت الى أنه "خلال التحقيق معه، اعترف بتعاطيه المخدرات، وأنكر أنه يقوم بسرقة دراجات آلية"، مؤكدةً أن "المضبوطات أودعت مع مكتب مكافحة المخدرات المركزي للتوسع بالتحقيق معه بناء على إشارة القضاء".