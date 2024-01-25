حزب الله يستهدف موقعي الرادار وجلّ العلام ويشنّ هجوماً جوياً ‏على أحد مواقع منظومة الدفاع الجوّي قرب كفربلوم

أعلن حزب الله في 3 بيانات منفصلة التالي:

" - دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس 25-01-2024، موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلّة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة. ‏

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس 25-01-2024 ‏موقع ‏جل العلام بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة. ‏

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، شنّ ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:20 من قبل ظهر يوم الخميس 25-01-2024 هجومًا جويًا ‏بمسيّرتين إنقضاضيّتين على أحد مواقع منظومة الدفاع الجوّي ومنصّات القبّة الحديديّة قرب ‏مستوطنة كفربلوم وحققت فيها إصابات مباشرة".‏

